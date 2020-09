Coronavirus: la Belgique repasse à un orange plus clair sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

L'amélioration des chiffres du coronavirus en Belgique permet de repasser à l'orange clair sur la carte européenne de la situation du coronavirus du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). En revanche, Bruxelles reste un point plus sombre.



L'orange clair signifie que le nombre de nouvelles infections pour 100.000 habitants est tombé en dessous de 60 au cours des deux dernières semaines. Selon l'institut scientifique Sciensano, il y en avait 49 mercredi. La Belgique se retrouve ainsi à la sixième place européenne après l'Espagne (210 cas pour 100.000 habitants), la France (93), Malte (89), la Croatie (89) et la Roumanie (84). La Belgique a progressivement pris une couleur orange foncé au cours du mois d'août (entre 60 et 120 cas pour 100.000 habitants). Cela s'est produit le 6 août pour la Flandre, Bruxelles a suivi une semaine plus tard et, le 20 août, c'était au tour de la Wallonie. Bruxelles a même été colorée en rouge par la suite et aujourd'hui encore elle compte plus de 120 contaminations pour 100.000 habitants, selon les dernières données de l'ECDC.