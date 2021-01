La Belgique, par la voix de son Premier ministre Alexandre De Croo, va plaider ce jeudi soir, lors du sommet européen virtuel qui doit démarrer à 18 heures, pour l'interdiction des voyages dans l'Union Européenne. Une mesure indispensable pour endiguer la propagation des variants du Covid-19 chez nous.

"Les pays européens veulent éviter la cacophonie à laquelle elle a pu assister lors du premier confinement. Certains pays avaient décidé unilatéralement de fermer leurs frontières, d'autres non et ce, sans aucun concertation européenne", a d'abord rappelé notre journaliste Laxmi Lota en direct dans le RTLinfo 13h. "Tous sont d'accord pour dire qu'une telle mesure ne serait efficace que si elle est appliquée par tout le monde. Tous savent aussi que les travailleurs trans-frontaliers et les poids-lourds continueront à passer quoi qu'il arrive. La Belgique est donc favorable à l'interdiction des voyages touristiques. Le Premier ministre Alexandre De Croo va tenter de convaincre ses collègues européens ce soir. L'Allemagne y songe, le rétablissement des contrôles aux frontières n'est pas exclu, a d'ailleurs dit la Chancelière Angela Merkel. La France préférerait la généralisation des tests PCR pour tous les voyageurs y compris européens. Outre, l'Union Européenne, De Croo va devoir convaincre les entités fédérées demain/vendredi lors du comité de concertation. Ce que l'on sait, pour l'instant, c'est que la Flandre est favorable à cette interdiction de voyager. Le gouvernement wallon en discute en ce moment-même".

> COVID-19 en Belgique: où en est l'épidémie ce jeudi 21 janvier ?