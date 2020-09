Coronavirus - La commission spéciale Covid fédérale auditionnera l'OMS le 18 septembre

(Belga) Les membres de la commission spéciale de la Chambre chargée d'examiner la gestion de l'épidémie de Covid-19 par la Belgique ont discuté vendredi d'un calendrier provisoire des travaux. Le 18 septembre, une audition de l'OMS est programmée.

La commission spéciale poursuivra ses travaux le 18 septembre, par une évaluation de la période pré-corona. Trois séances doivent être organisées à cette fin, selon un calendrier provisoire proposé par le bureau de la commission. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sera auditionnée afin d'examiner en premier lieu l'harmonisation à l'international et la communication, ainsi que les décisions qui ont conduit à la mise en place des structures de gestion de la crise et de gestion de matériel de protection (phase pré-corona). La commission est à présent accompagnée par trois experts: l'épidémiologiste Yves Coppieters (ULB), l'infectiologue Leila Belkhir (UCL) et la consultante en gestion de risque et sécurité Floor Lams. Les commissaires ont choisi un quatrième expert vendredi à huis clos. Celui-ci sera contacté et son nom ne sera divulgué qu'au moment où il aura accepté sa mission, a indiqué M. De Caluwe. Le président de la commission a en outre confirmé que tous les documents demandés début juillet n'avaient pas encore été fournis, pointant notamment leur quantité.