La commune d'Ham-sur-Heure-Nalinnes décide de FERMER ses écoles, 900 élèves sont concernés: "En fermant 5 jours, on complète le congé de Toussaint"

Face à la flambée de l'épidémie, vous l'avez remarqué, les réunions, décisions, annonces et mesures se multiplient, et ça devient difficile de suivre. Concernant l'enseignement, la Ministre Caroline Desir a expliqué dans le RTL INFO 19h que le code orange était désormais en vigueur, mais qu'il avait été amendé: la présence de tous les élèves, même ceux de 3e, 4e, 5e et 6e secondaire, était maintenue.

Mais ça n'empêche pas certaines communes de prendre des initiatives. C'est le cas à Ham-sur-Heure-Nalinnes, dans le Hainaut, où le collège a décidé mercredi soir, de son côté, de fermer toutes les écoles, dès lundi prochain.

900 élèves sont concernés ! Les parents ont 4 jours pour trouver une solution de garde pour leurs enfants.

"Le collège s'est réuni mardi soir pour en parler, car chez nous, les chiffres de contaminations sont assez importants. Et au niveau des écoles, nous faisons face à un nombre de plus en plus important de mises en quarantaine d'enfants, et même d'adultes qui sont en contact avec des gens positifs, et qui sont en écartement. Donc organiser des classes et le travail devenait de plus en plus compliqué. En fermant les écoles 5 jours la semaine prochaine, cela permettait de compléter les congés de Toussaint, et d'avoir un grand laps de temps, on espère que la circulation du virus va diminuer chez nous", a expliqué Marie Astrid Berny, échevine.

Au niveau du dispositif, la semaine prochaine, "toutes les écoles assurent une garderie, comme nous le faisions en juin ; en plus, toutes les titulaires de classe garderont un contact et un suivi pédagogique avec leur classe".