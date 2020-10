Coronavirus: la commune d'Ham-sur-Heure-Nalinnes décide de FERMER ses écoles, 900 élèves sont concernés

Face à la flambée de l'épidémie, vous l'avez remarqué, les réunions, décisions, annonces et mesures se multiplient, et ça devient difficile de suivre. Concernant l'enseignement, la Ministre Caroline Desir a expliqué que le code orange était désormais de vigueur, mais qu'il avait été amendé: la présence de tous les élèves, même ceux de 3e, 4e, 5e et 6e secondaire, était maintenue.

Mais ça n'empêche pas certaines communes de prendre des initiatives. C'est le cas à Ham-sur-Heure-Nalinnes, dans le Hainaut, où le collège a décidé mercredi soir, de son côté, de fermer toutes les écoles, dès lundi prochain.

900 élèves sont concernés ! Les parents ont 4 jours pour trouver une solution de garde pour leurs enfants.

Sur Télésambre, une télévision locale, l'échevine a expliqué ceci: "Dans les implantations nous sommes confrontés tous les jours à des mises en quarantaine d'enfants, parce qu'ils sont en contact avec un proche positif. Notre première décision était de rentrer dans les codes sanitaires plus stricts du code orange, mais on s'est dit qu'il fallait être plus sévère et nous avons opté pour la fermeture une semaine de plus."