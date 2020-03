Les dons de sang baissent à cause du coronavirus: la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme

La Croix-Rouge s'inquiète de la baisse des dons de sang. Les stocks de sang sont critiques. Les donneurs sont particulièrement peu nombreux pour le moment en raison de la méfiance générale. La Croix-Rouge veut rassurer.

Le coronavirus n'est pas sans effet sur les collectes de sang. Les donneurs bougent moins et les stocks diminuent, s'inquiète jeudi la Croix-Rouge de Belgique qui appelle à un élan de solidarité de la part de la population.



"Nous faisons appel à la générosité de toute personne d'au moins 18 ans, pesant au minimum 50 kg et en bonne santé, à se mobiliser dès que possible, en venant donner son sang dans un lieu de prélèvement de la Croix-Rouge", lance l'organisation qui précise que "les stocks de sang dans les groupes négatifs sont critiques, tandis que les réserves des groupes positifs descendent dangereusement". Certaines entreprises annulent les collectes qui étaient prévues dans leurs locaux, "que ce soit parce les travailleurs sont encouragés à faire du télétravail ou pour limiter les allées et venues dans les bureaux". Résultat? La situation "sereine" des stocks s'est vite dégradée en situation critique sans réel espoir d'amélioration pour les semaines à venir.

La Croix-Rouge tient avant tout à rassurer le public: "donner son sang n'est pas un acte risqué, même dans le contexte actuel, dominé par le COVID 19. Toutes les précautions sont prises pour garantir la santé et la sécurité des donneurs". Et d'insister: "il est très important que la population nous aide à remonter les stocks de sang pour que nous puissions faire face à toute situation imprévue". Pour toute question médicale ou liée au don, vous pouvez former le numéro gratuit 0800 92 245. Un listing des collectes est disponible sur www.donneurdesang.be