Coronavirus - "La déclaration sur l'honneur pour voyager à l'étranger pas connue de tous"

La police a entamé samedi des contrôles renforcés aux frontières pour s'assurer du respect des consignes de voyages à l'étranger visant à contenir la pandémie de coronavirus.

Jusqu'au 1er avril, les voyages non-essentiels de et vers la Belgique sont interdits. En ce début du congé de Carnaval, les forces de l'ordre entendaient donc s'assurer que les règles sont bien respectées. La police ne dispose pour l'heure d'aucune statistique sur le résultat de ces contrôles, mais les premiers rapports montrent que la plupart des personnes qui souhaitaient traverser la frontière étaient en ordre. "Nous entendons toutefois souvent que les gens peinent à trouver le formulaire standard de déclaration sur l'honneur", explique Jana Verdegem, porte-parole de la police fédérale. Si les voyages non-essentiels sont interdits, des exceptions sont en effet prévues pour les travailleurs frontaliers ou pour des raisons familiales urgentes. Sur le site info-coronavirus.be, les voyageurs peuvent trouver un formulaire sur lequel ils peuvent préciser sur l'honneur les motifs de leur déplacement. Mais, selon la police, l'existence de ce document n'est pas encore assez connue. "On a ainsi rencontré un couple de personnes âgées qui était en possession d'une déclaration qu'ils avaient eux-mêmes rédigée", explique Mme Verdegem. "Ces personnes n'ont pas reçu d'amende, car ils étaient de toute évidence de bonne foi et dans leur droit. Mais il serait toutefois utile que les voyageurs disposent directement des documents adéquats". La ministre fédérale des Entreprises publique Petra De Sutter (Groen) et le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) ont indiqué dimanche sur RTL-TVI que l'interdiction des voyages non-essentiels pourrait être levée avant le 1er avril. La mesure sera en effet évaluée lors du Comité de concertation du 26 février prochain.