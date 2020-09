Coronavirus: la France de plus en plus rouge, les Affaires étrangères actualisent leurs avis de voyages

Soixante départements de la France métropolitaine sont désormais classés en zone rouge, d'après la mise à jour des avis de voyage du SPF Affaires étrangères mercredi. D'autres pays, parmi lesquels les Pays-Bas, la Croatie et l'Islande voient également certaines de leurs régions passer en zone rouge. L'Espagne, quant à elle, voit ses provinces touristiques d'Alicante, Valence et Castellon repasser en zone orange.

Le sud-est de la France est particulièrement concerné: avec les départements des Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes et de la Drôme désormais fortement déconseillés pour les voyages non-essentiels. Ailleurs sur le territoire hexagonal, l'Aude, le Bas-Rhin, l'Isère, l'Yonne, l'Oise et la Nièvre sont également en zone rouge. Aux Pays-Bas, les provinces du Brabant-Septentrional, du Flevoland, de la Gueldre et de Groningue subissent le même déclassement; tout comme l'entièreté de l'Islande. Enfin, parmi les changements notables, la Croatie voit sa région de Karlovak devenir une destination déconseillée des autorités belges. La carte des Affaires étrangères compte désormais seulement 11 régions en zone verte, réparties en Italie et en Europe de l'Est. Les personnes qui reviendront de ces nouvelles zones rouges (et des autres précédemment désignées comme telles) devront obligatoirement subir un dépistage et être mises en quarantaine. La liste complète des conseils de voyage se trouve sur le site web des Affaires étrangères: diplomatie.belgium.be.