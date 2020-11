Coronavirus: la hausse des contaminations et hospitalisations ralentit

Les nouvelles contaminations et admissions à l'hôpital de patients atteints du coronavirus continuent d'augmenter mais à un rythme moins rapide, a indiqué lundi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19. Toutefois, la situation reste "préoccupante" dans les hôpitaux, principalement au niveau des soins intensifs dont le nombre de patients traités devrait continuer à augmenter, peut-être jusqu'à la deuxième semaine de novembre, selon lui.

"Il est donc extrêmement important que les mesures plus strictes entrées en vigueur à partir d’aujourd’hui soient vraiment bien appliquées pour reprendre réellement et de manière durable le contrôle du virus. Le chemin est encore long, nous ne sommes pas au bout de cette randonnée infernale. Il faudra d’abord atteindre un plateau puis il faudra petit à petit diminuer ces chiffres de manière persistante et significative, les deux termes sont je pense importants, et de manière assez longue pour qu’on retrouve une zone de sécurité.", souligne Yves Van Laethem.

Un ralentissement notable à Bruxelles



Les admissions à l'hôpital de malades du Covid-19 double actuellement tous les 14 jours, contre tous les huit jours la semaine dernière. Dans les soins intensifs, le nombre de patients augmente tous les 10 jours, contre tous les huit jours "ces dernières semaines", a précisé M. Van Laethem.

"Ce ralentissement au niveau national trouve sa place essentiellement au centre du pays où pour la première fois on se retrouve avec des couleurs vertes et des chiffres négatifs qui vont de moins 3% dans le Brabant flamand à moins 11% à Bruxelles. C’est bien la première fois depuis longtemps qu’on a ce genre de chiffres et de couleurs à vous montrer", a encore indiqué le porte-parole interfédéral pour le coronavirus.

COVID 19 EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce 2 novembre ?