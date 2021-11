Coronavirus: la hausse des infections est très différente de la troisième vague selon le professeur Nathan Clumeck

Le nombre de contaminations au coronavirus augmentent de semaine en semaine (voir les statistiques ci-dessous). Le port du masque redevient obligatoire dans les écoles secondaires. Les hôpitaux du Groupe Vivalia en province de Luxembourg interdisent les visites.

Pour analyser la situation, notre journaliste Salima Belabbas a interrogé dans le RTL INFO 19H le professeur Nathan Clumeck, chef du service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre à Bruxelles.

Salima Belabbas: Est-ce qu'on peut encore espérer passer l'automne et l'hiver sans devoir aller plus loin dans les restrictions? Ou est-ce que c'est illusoire?

Nathan Clumeck: Les chiffres nous le diront. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a sous-estimé beaucoup de choses. On a sous-estimé l'impact du variant delta, qui est beaucoup plus transmissible que ce que l'on pensait. On a sous-estimé aussi le fait que les personnes vaccinées perdent leur protection avec le temps, en particulier si elles ont plus de 60 ou 65 ans, ou si elles ont des comorbidités. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la troisième vague, on était au début des vaccinations. Mais aujourd'hui, nous sommes avec des vaccinations qui ont eu lieu il y a plus de sept ou huit mois. Et nous savons que c'est ce délai-là qui fait que certaines personnes ont besoin de la troisième dose. Donc la sous-estimation du delta, la sous-estimation des vaccinés, plus le fait que dans certains quartiers, dans certaines régions, la vaccination n'atteint pas les niveaux souhaitables, font qu'à mon avis la quatrième vague va continuer.

Salima Belabbas: Alors il faudra prendre des mesures? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des mesures maintenant pour éviter des mesures plus fortes?

Nathan Clumeck: Moi je ne peux pas dire ce qu'il faut faire…

Salima Belabbas: A votre avis? Vous avez bien un avis là-dessus?

Nathan Clumeck: Oui, tout à fait, j'ai un avis. Il y a un groupe d'experts et il y a le gouvernement. Ce que je pense, c'est qu'il serait temps de voir les choses avec un regard qui est peut-être plus inquiet que ce qu'on a eu jusqu'à présent.

Salima Belabbas: Trop de légèreté?

Nathan Clumeck: On a dit que c'était une vaguelette, on s'est référé à la troisième vague… mais je rappelle qu'à la troisième vague il y a eu un confinement qui a duré un mois. On a fermé les écoles, on a fermé les commerces non-essentiels. Donc se référer à la troisième vague, ce n'est pas un bon modèle. C'est vrai que la courbe monte moins vite parce qu'il y a des vaccinés, heureusement, sinon nous serions dans une explosion. Mais elle peut monter moins vite et durer plus longtemps.

Rappel des statistiques

Entre le 27 octobre et le 2 novembre, une moyenne de 7.208 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés samedi. Il s'agit d'une hausse de 10% par rapport à la semaine précédente.

Entre le 30 octobre et le 5 novembre, 170,3 admissions quotidiennes à l'hôpital de patients atteints du coronavirus ont également été enregistrées, en augmentation de 24% par rapport à la période de référence précédente.