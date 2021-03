Coronavirus: la hausse se poursuit mais de manière moins forte depuis quelques jours

Lors de la conférence de presse du centre de crise du coronavirus en Belgique, Yves Van Laethem a déclaré que "les chiffres atteignent des niveaux que nous n'avons plus connu depuis la 2e vague. Voici un nouveau un moment difficile alors que nous en avons tous assez. Nous croyons que nous serons bientôt dans une situation où le pire sera derrière nous. Actuellement le secteur des soins de santé compte sur notre aide. Notre aide est de faire la différence afin de maintenir la disponibilité des soins hospitaliers pour tous. Il nous faut ralentir le taux de contamination. A ce rythme, nous pourrions compter 300 nouvelles hospitalisations par jour dans le courant de la semaine prochaine et on pourrait dépasser 700 lits occupés par des malades Covid aux soins intensifs. Le pourcentage d'augmentation tend cependant à ralentir depuis quelques jours. On pourrait atteindre le pic des nouvelles contaminations d'ici une semaine."

Nécessité de respecter les nouvelles mesures

"A partir de demain et pendant un mois, il y a de nouvelles mesures qui entrent en vigueur. Nous devons y travailler tous ensemble. Une partie de l'équipe ne doit pas jouer contre une autre partie de l'équipe. Il faut l'aide de tous, pas d'une partie, pour casser la courbe qui va vers le haut et passé sous ce plateau élevé", a indiqué Yves Van Laethem.

CHIFFRES DU JOUR

NOUVEAUX CAS

Le nombre de tests PCR positifs au Covid-19 en Belgique était de 4.331 quotidiens en moyenne sur la période de référence du 16 au 22 mars, soit une hausse de 32% par rapport aux sept jours précédents. "Ce qui pourrait nous donner un impact de l'ordre de 300 nouvelles hospitalisations par jour dans le courant de la semaine prochaine et une augmentation au niveau des soins intensifs de l'occupation qui pourrait y dépasser 700 lits", a détaillé Yves Van Laethem. Mais bonne nouvelle : "Si les chiffres ne font qu'augmenter, nous pouvons heureusement constater que le pourcentage d'augmentation tend à se ralentir au cours des 4 derniers jours", soit 42% à 32% en 4 jours. "Nous pourrions atteindre le pic des contaminations d'ici une semaine".

"Les augmentations se manifestent dans toutes les tranches d'âge mais nettement moins chez les personnes âgées. Les plus de 80 ans ont un taux d'augmentation de 6%. L'augmentation la plus importante reste marquée chez les personnes jeunes, chez les enfants et les adolescents avec 43% d'augmentation", a-t-il encore développé. Aujourd'hui, la majorité des tests positifs concernent les adolescents, suivis des trentenaires et des gens dans la quarantaine.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles admissions: Le nombre d'admissions à l'hôpital s'élève à 226,6 par jour (+22%) en moyenne entre le 19 et le 25 mars.

Nombre de patients hospitalisés: Au total, 2.492 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection Covid-19, dont 651 en soins intensifs et 355 sous assistance respiratoire.

Entrées à l'hôpital: 242 le 25 mars

Sorties d'hôpital: 237 le 25 mars

Au total, 61.625 personnes ont été hospitalisées en Belgique pour le Covid-19 depuis le début de l'épidémie.

VACCINS

À ce jour, 1.095.713 personnes ont reçu une première dose du vaccin Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca contre le coronavirus (11,9% de la population adulte) et 464.702 ont reçu la deuxième dose (5% de la population adulte).

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction est de 1,15.

Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Lors de la dernière période calculée, on comptait en moyenne 60.382,1 tests/jour (+23%).

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, est de 7,7% en moyenne à l'échelle nationale (+0,7%).

Au total, 10.772.328 tests ont été effectués sur des patients en Belgique depuis le début de l’épidémie.

DÉCÈS

On déplore une moyenne de décès de 27,3 personnes par jour des suites du Covid-19 (+17,9% par rapport à la période de sept jours précédente).

Le nombre total de décès attribués au Covid-19 en Belgique est de 22.816.