Coronavirus: la Première ministre annonce de nouvelles mesures drastiques

La Belgique entre officiellement en confinement strict à partir de ce mercredi midi. La décision a été prise par le Conseil national de sécurité (CNS) ce soir.

"Les nouvelles mesures sont là. Nous allons être privés de certaines libertés. Nous ne pourrons plus que nous déplacer pour aller au travail, si le télétravail n’est pas possible. Nous ne pourrons plus aller faire des courses sauf pour ce qui est alimentaire ou pharmacie. L’idée est d’avoir le moins de contacts possibles pour éviter de propager encore un peu plus cette maladie", indique Loïc Parmentier, notre journaliste sur place.

Le confinement est prévu jusqu’au 5 avril minimum. Il est donc demandé à la population de rester chez elle. Elle pourra sortir en cas d’urgence, pour aller par exemple dans un magasin d’alimentation, une pharmacie, à la poste, dans une banque ou pour faire le plein. "Aucune raison de se précipiter dans les grandes surfaces, l'alimentaire restera ouvert", a souligné Elio Di Rupo.

L'accès aux grandes surfaces sera limité avec un nombre précis de clients (1 personnes par 10 m² à la fois et une présence de 30 minutes maximum). Les cafés doivent rentrer leur mobilier de terrasse. Les magasins de nuit peuvent rester ouverts jusqu’à 22h en respectant les consignes en termes de distanciation sociale. Pour les coiffeurs, un client par salon sera autorisé à la fois. Vous pourrez également vous rendre dans les magasins d'animaux.

Les entreprises doivent organiser le télétravail. Quand c'est impossible, il faut appliquer les règles de la distanciation sociale dans l'exercice de son métier et le transport. Les entreprises qui ne peuvent pas répondre à ses règles doivent fermer leurs portes. "Les amendes lourdes sont prévues si pas les règles ne sont pas respectées. Et elles seront fermées s'il y a récidive. Ces règles ne sont pas d'application sur les services cruciaux et essentiels mais les règles de distanciation sociale devront être respectées", souligne la Première ministre Sophie Wilmès.

Autres décisions: les rassemblements seront interdits. L'activité physique est elle permise à l'extérieur (la marche, le jogging, le vélo,... à condition de n'être "qu’avec une seule autre personne qui vit sous le même toit" ou "un ami". Vous devrez également maintenir une distance d'1,5m avec les autres personnes qui vous entourent.

Les nouvelles mesures

