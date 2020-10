Coronavirus: la prison de Huy en quarantaine après la détection de plusieurs cas

Cinq détenus de la prison de Huy ont été testés positifs au coronavirus. L'information a d'abord été relayée par les syndicats, et la porte-parole de l'administration pénitentiaire nous l'a confirmée. "On a décidé de prendre des mesures très strictes pour éviter qu'il y ait une propagation. On a pris les mêmes mesures qu'à Nivelles. On a mis toute la prison en confinement. Donc pas de mouvement à l'intérieur ni à l'extérieur. Pas de visite, pas de travail, tout le monde reste en cellule en attendant le test et les résultats", nous a précisé la porte-parole Kathleen Van De Vijver.

L'administration pénitentiaire nous précise que les cinq détenus touchés effectuaient des travaux d'entretien dans l'établissement pénitentiaire. "Nous allons retracer leur parcours pour identifier les personnes qui ont pu être en contact avec eux", a indiqué Kathleen Van De Vijver.

Les membres du personnel vont recevoir une prescription pour se faire tester également.

La prison de Nivelles a elle aussi été placée en confinement jeudi après la découverte de plusieurs cas. Dans ces deux prisons wallonnes, les visites aux détenus, les préaux, les transferts, et le travail dans les ateliers sont provisoirement suspendus.

Nous avions prévenu la direction pénitentiaire

Les syndicats dénoncent depuis plusieurs semaines l'assouplissement des visites octroyé aux détenus. "Nous avions prévenu la direction pénitentiaire. Les infections surviennent après un congé pénitentiaire ou après une visite intime. Nous ne sommes pas contre les visites, mais nous voulons qu'elles se déroulent en toute sécurité", a ajouté Mme Coupienne.