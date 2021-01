Coronavirus - La quarantaine de voyageurs revenant de zone rouge vérifiée par 40 inspecteurs à Bruxelles

(Belga) La Région bruxelloise va déployer 40 inspecteurs pour s'assurer que les Bruxellois qui reviennent de zone rouge respectent bien l'obligation de mise en quarantaine, a déclaré le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) dans une interview à BX1. Une information qui a ensuite été confirmée à l'agence Belga.

La semaine dernière, 37.638 voyageurs ont indiqué, par le biais du formulaire de localisation des passagers (PLF), qu'ils revenaient d'une zone rouge. Ceux-ci doivent être testés le premier et le septième jour de leur retour et observer entre-temps une quarantaine de sept jours minimum. Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort demande que les mesures soient strictement respectées, afin d'éviter une flambée du nombre d'infections. "A Bruxelles, il y a une quarantaine de personnes sur le terrain qui vérifient si les quarantaines sont respectées", a déclaré M. Vervoort à BX1. "Nous demandons à chacun d'assumer ses responsabilités. C'est un effort collectif. L'objectif n'est pas d'imposer des amendes, mais d'encourager le respect des règles." Quelque 250 personnes travaillent actuellement dans des centres d'appels à Bruxelles pour le suivi des infections et des quarantaines. Il y a dès lors 44 inspecteurs supplémentaires sur le terrain, a précisé le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron. (Belga)