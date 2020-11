Coronavirus: le retour à l'école a-t-il augmenté le nombre de nouveaux cas?

Depuis la reprise des cours en code rouge le 16 novembre dernier, les chiffres de contamination au coronavirus vont dans le bon sens pour la tranche des 0-19 ans. Il y a également moins de professeurs touchés par le virus. Notre analyse se base sur les chiffres de l'One (office de la naissance et de l'enfance) pour la Fédération Wallonie Bruxelles.

Quinze jours après la rentrée scolaire du 16 novembre, un premier bilan peut être fait concernant l'impact de l'école sur l'épidémie de coronavirus. Depuis la reprise des cours en code rouge, les chiffres de contamination vont dans le bon sens. Nous nous sommes appuyés sur les chiffres de l'One (office de la naissance et de l'enfance) pour la Fédération Wallonie Bruxelles.

Pour rappel, la Fédération Wallonie-Bruxelles compte plus de 800.000 élèves, et 100.000 enseignants.

On a une reprise de la diminution, explique Yves Van Laethem

La semaine du 16 au 22 novembre, 574 cas de COVID-19 à l’école ont été signalés, dont 421 parmi les élèves tous niveaux confondus et 153 parmi le personnel de l'éducation. Des chiffres 13 fois inférieurs ceux de fin octobre (7811 cas, dont 5271 parmi les élèves et 1876 parmi le personnel).



"Depuis la reprise du lundi 16 novembre, on a d'abord observé une certaine stagnation des cas dans la tranche 0-19 ans. Cette stagnation ne peut pas, bien sûr, être liée à la reprise vu qu'il faut un certain nombre de jours avant d'avoir un impact. Actuellement, on a une reprise de la diminution. Elle est légère, mais elle reprend toutes les tranches d'âge qui sont, elles, entre 20 et 60 ans. Elles sont en train de diminuer de manière constante", a détaillé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid19, sur les ondes de Bel RTL.



Une situation "gérable"

Le nombre de cas à l’école signalés est similaire à celui de mi-septembre. Avec certaines variations régionales, il est un peu plus élevé dans les provinces du Hainaut et de Namur que mi-septembre, et un peu moins dans les autres provinces.

Le nombre de contaminations chez les élèves a aussi diminué légèrement depuis 15 jours, comme c'est le cas pour les tranches d'âge plus élevées qui correspondent aux parents ou aux enseignants. Il y a actuellement beaucoup moins de professeurs touchés par le covid que fin octobre.

Nous avons des cas mais c'est gérable

Les congés d’automne de deux semaines et l’enseignement à distance les 28, 29 et 30 octobre pour les secondaires ont donc eu un impact important sur le nombre de cas à l’école.



"Le congé a duré une quinzaine de jours, voire un peu plus pour certains. Cela a évidemment permis de lever une série de difficultés. Soit des enseignants qui étaient malades sont guéris depuis, soit toutes les quarantaines ont pu être levées pour un grand nombre d'élèves et de membres du personnel. Cela nous a permis de 'presque' remettre les compteurs à zéro. Ils ne sont pas tout à fait à zéro, nous sommes globalement dans la même situation qu'à la mi-septembre. Donc nous avons des cas, mais actuellement, c'est gérable", a précisé Julien Nicaise, administrateur général de Wallonie Bruxelles Enseignement.



Moins d'absents à l'école



Depuis la rentrée, l’absentéisme a également retrouvé des valeurs tout à fait contrôlables. Au plus fort de la seconde vague fin octobre, la situation était beaucoup plus catastrophique.



"400 membres du personnel sont absents, soit à cause du covid, soit parce qu'ils sont en quarantaine, ou soit parce qu'ils sont personnes à risque. C'est nettement moins. On était à plus de 3 000 juste avant le congé. Les choses sont beaucoup plus gérables pour le moment", a expliqué Julien Nicaise, administrateur général de Wallonie Bruxelles Enseignement.



L'école ne serait donc pas un vecteur majeur de l'épidémie, selon les premières constatations. Mais peut-on déjà tirer cette conclusion ?



"On croit effectivement que ce n'est pas un impact significatif, mais on aura une certaine confirmation de ça la semaine prochaine puisqu'on sera largement au bout des 15 jours après la reprise. Et on pourra voir si, dans le contexte où c'est pratiquement la seule différence qui a eu lieu, on a un impact de la reprise de l'école primaire", a détaillé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid19.

