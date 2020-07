Coronavirus - La reprise des championnats de division d'honneur de hockey reportée au 19 septembre

(Belga) L'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) a annoncé vendredi soir reporter de trois semaines le début des championnats de division d'honneur 2020-2021, initialement programmé au dimanche 30 août, en raison des nouvelles mesures sanitaires imposées notamment par la province d'Anvers pour contrer la recrudescence de crise du Covid-19.

Réunie lors d'une réunion de son organe d'administration (OA), qui remplace désormais son conseil d'administration, l'ARBH a décidé de programmer la reprise de division d'honneur au 19 septembre après avoir analysé les dernières décisions du Conseil National de Sécurité. "Les mesures de la province d'Anvers hypothéquant pour un grand nombre de clubs anversois une préparation correcte durant le mois d'août, ce report devrait leur donner le temps nécessaire pour se préparer", a indiqué la fédération belge vendredi soir dans un communiqué. "La bonne nouvelle est que, malgré les mesures actuelles, toutes les compétitions de hockey jeunes et seniors devraient débuter comme prévu le premier week-end de septembre", a toutefois expliqué l'ARBH qui a demandé à la Top Hockey League, représentant les intérêts des clubs de division d'Honneur, "d'encourager ses clubs à faire preuve de solidarité envers les clubs anversois, en ne disputant pas de matchs d'entraînement avant le 26/08/2020." "Nous sommes bien conscients que ces nouvelles règles mettent à nouveau beaucoup de pression supplémentaire sur notre sport et sur nos clubs. Toutefois, il est extrêmement important que nous respections ces règles aussi strictement que possible, afin que la situation sanitaire puisse à nouveau s'améliorer. C'est la seule façon de revenir à une situation aussi normale que possible", a conclu l'ARBH. (Belga)