Coronavirus: la Wallonie a constitué de gros stocks, elle n'a plus besoin de se fournir à l'étranger

La Wallonie fait des stocks pour éviter une nouvelle pénurie de matériel: 12 millions de masques, 200 000 blouses, 11 millions de gants. La filière wallonne des masques produit deux fois plus que prévu. Nous n’avons plus besoin de nous fournir à l’étranger. Ce stock sera réapprovisionné et géré de façon dynamique pour éviter le gaspillage selon Matthieu Henroteau, chargé de communication à l'Aviq, l'agence pour une vie de qualité. "On peut envisager l'avenir de façon sereine de part ces stocks parce qu'en plus des 3 mois dont nous disposons en stock stratégique, nous demandons aux services de constituer des stocks de plus ou moins 3 mois également, ce qui fait plus ou moins l'équivalent de 7 mois rien qu'au niveau wallon".

En plus de cette marge confortable, si les masques viennent à manquer, le producteur wallon Deltrian pourra venir en renfort. "Dès le mois de juin, toutes les unités de production ont tourné à plein régime pour répondre à nos engagements à l'égard de la région", assure le CEO de l'entreprise Jurgen Alexus.