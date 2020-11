Coronavirus: la Wallonie accorde une prime de 985€ au personnel de la santé et de l'aide sociale

Le gouvernement wallon a décidé jeudi d'accorder une prime de 985 euros bruts à tous les travailleurs du secteur socio-sanitaire en Wallonie pour les remercier de leur engagement durant la crise sanitaire. La prime sera versée dans les semaines à venir. Parmi les principaux concernés, on pense notamment au personnel soignant, aux éducateurs, cuisiniers, etc. qui travaillent dans le secteur.

Bruxelles: une prime de 985 euros au personnel des institutions de soins

Plus tôt ce jeudi, le gouvernement bruxellois avait lui aussi décidé d'octroyer au personnel du secteur d'aide et de soins bruxellois une prime d'encouragement de 985 euros bruts équivalente à celle accordée au secteur hospitalier fédéral. Cette prime sera accordée à tous les employés, y compris les étudiants et le personnel intérimaire, repris sur le payroll de l'organisation appartenant au secteur d'aide et de soins bruxellois (public, privé ou associatif).

