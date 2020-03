Coronavirus: la Wallonie interdit les visites dans les maisons de repos

La Wallonie interdira dès demain/mercredi et jusqu'au 31 mars les visites dans les 602 maisons de repos du sud du pays et les sorties de leurs résidents, "sauf pour des cas exceptionnels", afin de protéger les personnes âgées du coronavirus, a annoncé mardi soir la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale (PS).



"La circulaire - qui concerne également les centres d'accueil pour personnes handicapées, ndlr - sera envoyée demain/mercredi matin. On ne veut pas que le virus entre dans les maisons de repos", a précisé la ministre alors que la Région bruxelloise a annoncé une mesure similaire plus tôt dans la soirée. Parallèlement, "nous allons demander aux équipes en place dans ces établissements de faire preuve de la plus grande humanité et de mettre tout en œuvre pour que les personnes puissent continuer à communiquer avec leurs proches par téléphone, skype ou encore par vidéo-conférences organisées", a ajouté Christie Morreale.

"Si un pensionnaire de maison de repos veut sortir durant cette période d’interdiction, en fonction de ce qu’il fera, il pourrait ne pas pouvoir rentrer", a indiqué le ministre-président wallon, Elio Di Rupo.

Pour la Fédération du secteur, il s'agit d'une décision "radicale et drastique", et regrette également de ne pas avoir été consultée. A noter qu'une mesure similaire sera en application à Bruxelles, mais pas encore en Flandre.

Plus d'informations à venir.