Coronavirus: la Wallonie demande d'appliquer strictement le télétravail, des contrôles auront lieu

Le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus ce vendredi matin. Quelques heures plus tard, les gouvernements de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont annoncé encore de nouvelles mesures sur leur territoire et pour les compétences qui les concernent.

Parmi les nouvelles décisions prises côté francophone, il y a le respect du télétravail. Le gouvernement de Wallonie demande aux patrons et syndicats de faire en sorte que le télétravail soit appliqué strictement jusqu'au 19 novembre. Pour les métiers où cela est impossible, les employeurs et syndicats doivent faire en sorte que les règles de distanciation sociale (port du masque et autres mesures) soient effectives et contrôlées.

Elio Di Rupo, le ministre-président wallon, a indiqué que le ministre fédéral de l'Emploi a assuré que des contrôles seraient menés sur les lieux de travail.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: LES NOUVELLES MESURES