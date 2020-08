Coronavirus: la Wallonie rejoint la Flandre en zone orange sur la carte du Centre européen

La Wallonie devient orange sur la carte du centre européen de prévention et de contrôle des maladies. La région francophone était jusqu'à samedi en jaune, elle rejoint désormais la Flandre. Cela veut dire qu'il y a plus de 20 cas d'infection recensés par 100.000 habitants en 14 jours.

La Wallonie rejoint la Flandre en zone orange sur la carte épidémiologique européenne sous-divisée en régions du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

L'ECDC publie deux cartes relatives à la pandémie de Covid-19 différentes, une internationale, où la Belgique est colorée en orange depuis le 25 juillet, et une autre européenne seulement, où les pays sont sous-divisés en régions. Jusqu'à présent, la Wallonie était considérée comme zone "jaune" par le Centre européen et seule la Flandre était en orange.

Mais depuis dimanche 2 août ce n'est plus le cas pour la région wallonne, qui est désormais aussi placée en zone "orange". La zone "orange" signifie qu'il y a plus de 20 cas de Covid-19 notifiés par 100.000 habitants au cours des 14 jours.

La zone "jaune" établit quant à elle les pays où l'on compte moins de 20 cas par 100.000 habitants.



Pour information, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a été établi en 2005. C’est une agence de l’UE ayant pour objectif de renforcer les défenses de l’Europe contre les maladies infectieuses. Le Centre a pour mission de déceler, d’évaluer et de communiquer les menaces actuelles et émergentes que des maladies transmissibles représentent pour la santé.

Voici la nouvelle carte publiée par l'ECDC

Voici l'ancienne carte publiée par l'ECDC