Coronavirus - Le 5e événement-test en intérieur sans distanciation sociale a eu lieu au cinéma Palace

(Belga) Le 5e des 6 événements-tests en Fédération Wallonie-Bruxelles à l'initiative de la ministre de la Culture Bénédicte Linard a eu lieu lundi soir au cinéma Palace, avec l'avant-première du film "Petite maman" de la réalisatrice Céline Sciamma, devant un public de quelque 373 personnes, sans test filtrant, ni distanciation sociale mais avec un masque. Les résultats finaux seront annoncés lors d'une conférence de presse qui se tiendra aux alentours du 7 juillet prochain.

La ministre assistera au dernier événement en date, à savoir un concert hip-hop de Caballero et Jeanjass samedi soir au Manège à Mons, qui affiche d'ores et déjà complet. Il aura lieu devant 750 personnes en configuration mixte dans un gradin et près de 600 autres masquées dans la fosse sans aucune distanciation sociale. Selon la méthodologie suivie de l'entreprise scientifique DNAlytics, deux tests salivaires de type PCR sont réalisés à sept jours d'intervalle sur les participants aux événements et sur des personnes appartenant à un groupe-contrôle. Ces dernières se voient offrir des places pour des événements culturels ultérieurs. La ministre a expliqué que les choix posés visent à tester "des disciplines et des lieux différents, en extérieur ou en intérieur, des configurations progressivement assouplies pour chaque test, qui vont plus loin que les protocoles actuels. (...) Notre but reste inchangé: produire du contenu scientifique pour maintenir un accès à la culture, dont les arts de la scène, quoi qu'il arrive dans le futur". Pour la première expérience, le Petit Théâtre de Spa accueillait le 7 mai un concert du groupe Ykons, en intérieur selon une jauge de remplissage de 50% avec un public masqué de 190 personnes assis par bulles distantes de 1,5 mètres et filtré à l'entrée par des tests rapides qui étaient tous négatifs. De plus, 109 personnes issues de l'équipe technique, des artistes, du personnel d'accueil et des invités protocolaires ont également été testés. Le groupe-contrôle était composé de 94 individus. Tous les tests sont revenus négatifs du laboratoire de l'ULiège. Dans le cadre de Namur en Mai, le 12 mai, une représentation a été organisée en extérieur devant 256 spectateurs masqués et installés à un mètre de distance les uns des autres. De plus, 144 personnes issues des équipes technique et artistiques ont également été testées. Le groupe-contrôle comptait 150 individus. Seul un technicien présent le jour de l'événement a été testé positif. Le samedi 5 juin, un spectacle de l'humoriste Bruno Coppens s'est joué devant 338 spectateurs (311 effectivement testés par deux fois) à la Maison de la culture à Arlon, soit une jauge proche de 70% de la capacité de la salle. En parallèle, 282 membres du groupe-contrôle ont réalisé les deux tests. Aucun cas positif n'a été détecté. Le samedi 12 juin, à la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve, le chanteur Saule s'est produit sur scène devant quelque 300 personnes debout, masquées, mais sans distanciation.