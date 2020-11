Coronavirus - Le bourgmestre d'Ostende veut suspendre temporairement le Rail Pass gratuit

(Belga) En ce jour férié, des milliers de touristes d'un jour se sont rendus mercredi à Ostende en train. Selon le bourgmestre Bart Tommelein, plus de 4.000 personnes sont arrivées dans la ville côtière, certains utilisant le Rail Pass gratuit. Face à cette affluence, l'élu libéral réclame l'arrêt temporaire du système durant le confinement partiel.

Mercredi, entre 4.000 et 5.000 touristes d'un jour ont pris le train vers Ostende. Le bourgmestre d'Ostende pointe notamment le Rail Pass gratuit "Hello Belgium" octroyé aux Belges en septembre dernier. Ces tickets "créent une attractivité", estime-t-il. "La police n'a pas eu à intervenir aujourd'hui, mais l'affluence était trop importante." Samedi dernier, la SNCB a dénombré près de 8.000 touristes d'un jour dans les trains pour Ostende. La police avait dû intervenir et la digue avait été mise à sens unique. Bart Tommelein demande donc d'ajuster le système Rail Pass. "Ce n'est pas une bonne idée en cette période de réunir autant de monde au même endroit. Je demande aux gens de ne pas tous venir à Ostende en même temps et d'éviter les endroits bondés." (Belga)