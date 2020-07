Coronavirus: le centre de crise rappelle la RÈGLE D'OR à respecter après votre test covid (vidéo)

Avec une moyenne de 23 patients par jour, le nombre d'hospitalisations dues au coronavirus a "presque doublé" par rapport à la semaine dernière, a indiqué mercredi en conférence de presse la porte-parole interfédérale de la lutte contre le Covid-19, Frédérique Jacobs. Le Centre de crise a également appelé la population à respecter strictement la "bulle sociale" de cinq personnes imposée lundi par le Conseil national de sécurité (CNS).

Les nouvelles mesures ne remplacent par ailleurs en aucun cas les "bonnes pratiques existantes", rappelle le centre de crise. Il est important de garder donc la distance d’1,5m et de porter un masque dans les endroits très fréquentés, et là où c’est obligatoire.

"Restez immédiatement à la maison si vous êtes malades ou si vous présentez des symptômes qui pourraient indiquer une infection au Covid-19 (fièvre, toux, mal de gorge, douleurs musculaires généralisées, perte de goût). Appelez votre médecin et faites-vous tester. On vous demande en plus dans ces cas-là, de rester immédiatement à la maison. Si on vous a dit que vous avez eu des contacts avec une personne qui a été testée positive au Covid-19 et que le médecin ou le représentant du centre d’appel vous dit de vous faire tester", insiste-telle.

Et d'ajouter: "On entend encore régulièrement que les gens vont encore travailler, faire quelques courses, emmener les enfants au camp de vacances en attendant le résultat du test. Il faut savoir que la personne infectée est la plus contagieuse au premier stade de l’infection quand elle est asymptomatique. Ce n’est pas uniquement quand on ressent les premiers symptômes mais même un ou deux jours auparavant. Dans ces circonstances, sachez que vous pouvez infecter beaucoup d’autres personnes pendant ces heures, si vous étiez déjà contagieux à ce moment. Alors ne jouez pas avec le feu et restez à la maison."