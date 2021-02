Ecoles: le code rouge prolongé jusqu'à la fin des vacances de Pâques au plus tard

Le code rouge actuellement d'application dans les écoles sera maintenu jusqu'au 18 avril, soit jusqu'à la fin des vacances de Pâques, dans l'attente des annonces qui seront faites vendredi par le comité de concertation.

La ministre de l'Education Caroline Désir s'est entretenue mercredi avec les acteurs de l'école pour faire le point sur l'organisation des cours et les mesures sanitaires. Tous les acteurs y ont fait part de leur souhait d'un retour d'enseignement à 100% présentiel pour tous les élèves au plus vite, et en tous cas pour la fin des vacances de Pâques (18 avril, ndlr) au plus tard.

Concrètement, la fin du code rouge passe du 26 février au 18 avril. Mais avec la garantie que le distanciel sera levé au plus tard le 18 avril. Le souhait de la ministre de l'Enseignement, Caroline Désir, est de faire rentrer les élèves avant cette date en classe. Interrogée mercredi en séance plénière du Parlement à ce sujet, la ministre Désir a précisé qu'une partie des élèves pourrait le faire dans le courant du mois de mars déjà, mais si et seulement si "la situation sanitaire le permet".

Depuis fin octobre, les 2e et 3e degrés du secondaire sont soumis à un enseignement dit hybride fait pour moitié de cours en présentiel, et pour l'autre moitié de cours à distance. Le comité de concertation (CodeCo) doit se réunir vendredi pour réactualiser les mesures sanitaires imposées pour endiguer la pandémie de coronavirus.

Rappel des caractéristiques principales du code rouge:

- 2ème, 3ème et 4ème degrés : 50% de la population scolaire globale présente simultanément

- Les activités extra-muros suspendues

- Les cours d'éducation physique sont suspendus et peuvent être remplacés par des activités éducatives en classe avec l’enseignant d’éducation physique. Il peut également s’agir d’activités extérieures dans le respect de la distanciation physique si le masque n’est pas porté

(exemple promenade au parc ou en forêt dans le voisinage)

- Le personnel et les élèves portent le masque dans tous les contacts qui ont lieu à l’intérieur et quand la distance physique ne peut pas être respectée à l’extérieur.