Coronavirus - Le Covid-19 ôte la vie à un peu plus de 6 personnes en moyenne par jour en Belgique

La capacité des soins intensifs affiche un taux de 11% à l'échelle nationale, les provinces de Luxembourg (12%) et de Liège (14%) présentant des taux légèrement supérieurs. A Bruxelles, 28% de la capacité est atteinte. Le nombre d'admissions à l'hôpital continue d'augmenter. Entre le 2 et le 8 septembre, une moyenne de 70 patients ont été hospitalisés chaque jour, soit une progression de 12% par rapport à la période précédente. Le nombre d'infections, lui, recule: entre le 30 août et le 5 septembre, une moyenne de 1.958 infections a été enregistrée chaque jour, soit une baisse de 3% par rapport aux sept jours précédents. Ce recul correspond plus ou moins à celui observé dans le nombre de tests. Près de 40.300 tests ont été effectués quotidiennement durant ce laps de temps, avec un taux de positivité de 5,4%. Liège (9,6%) et Bruxelles (7,2%) présentent des taux plus importants. Toujours entre le 30 août et le 5 septembre, 6,6 personnes en moyenne sont mortes chaque jour des suites du coronavirus. Il s'agit d'une augmentation de 31% par rapport aux sept jours précédents. La pandémie a déjà coûté la vie à 25.442 personnes en Belgique au total. Le taux de reproduction atteint, lui, 1,05. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. Il est repassé sous ce cap en Région bruxelloise. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 241 sur 14 jours à l'échelle nationale. Il est en hausse de 19% d'une semaine à l'autre en province de Liège et atteint désormais 337 cas sur 100.000 habitants. Désormais, 86% de la population adulte a déjà reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid et 84% une couverture complète, soit plus de 8,2 millions de Belges. Les 18-24 ans sont encore un peu à la traîne à Bruxelles avec 39% ayant reçu toutes leurs doses contre 68% en Wallonie et 81% en Flandre. (Belga)