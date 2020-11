Coronavirus - Le dépistage préventif dans les établissements de soins reprendra le 12 novembre

(Belga) Le commissariat du gouvernement fédéral à la lutte contre le coronavirus annonce jeudi soir que le dépistage préventif, à l'aide de tests PCR, reprendra dans les établissements de soins le 12 novembre.

Cette décision concerne le dépistage préventif du personnel travaillant dans des établissements de soins pour personnes âgées ou pour personnes handicapées, ainsi que dans les maisons de soins psychiatriques et dans des services spécifiques au sein des hôpitaux psychiatriques. Le commissariat insiste que cela ne concerne pas les tests effectués en cas de foyer de contamination, où le dépistage a toujours été maintenu. Le screening préventif avait été suspendu mi-octobre, afin de soulager la pression sur les tests PCR. Les entités fédérées, avec le gouvernement fédéral "prépareront un plan pour ce dépistage préventif", qui sera opéré de manière répétée. Les analyses seront effectuées par la plateforme fédérale, "qui connaîtra une augmentation systématique de sa capacité dans les prochaines semaines". La décision a été annoncée en même temps que celle du déploiement de tests antigéniques rapides dans les hôpitaux, centres de triage et cabinets médicaux. Ces tests livrant un résultat en 15 à 20 minutes peuvent désormais être utilisés pour dépister les personnes ressentant les symptômes du Covid-19. Par ailleurs, le commissariat a estimé jeudi soir que les autres techniques de dépistage actuellement disponibles n'étaient pas encore "mûres" pour être déployées à grande échelle. Cependant, des projets pilotes seront lancés pour "envisager et préparer leur intégration à long terme dans la politique de test belge". Un projet pilote sera notamment lancé en Wallonie sur les tests salivaires développés par l'Université de Liège, leur intégration dans la politique générale étant jugée "encore trop précoce". Un projet pilote fédéral sur l'utilisation de chiens pisteurs sera aussi mené. (Belga)