Coronavirus: le gouvernement prolonge les mesures de soutien au 30 septembre

Le comité ministériel restreint a décidé lundi soir de prolonger une série de mesures de soutien jusqu'au 30 septembre, a confirmé à Belga le porte-parole du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).

Les mesures prolongées sont le chômage temporaire pour cas de force majeure, le double droit passerelle de crise et le nouveau droit passerelle, le report individuel des paiements d'impôts et la non-application des sanctions ONSS en cas de non-paiement des acomptes ainsi que la possibilité de plans de remboursement sans sanctions.

L'augmentation du montant d'indemnités pour les travailleurs salariés et les fonctionnaires est également prolongée, de même que l'augmentation du quota d'heures supplémentaires volontaires (220 heures) dans le secteur des soins de santé, les secteurs cruciaux et les services essentiels; l'augmentation de l'allocation complémentaire d'incapacité de travail pour la porter au niveau de l'allocation du droit passerelle ou du chômage temporaire et le tax shelter pour les œuvres audiovisuelles et les arts de la scène.

L'incitation fiscale à l'annulation des loyers (qui avait été particulièrement demandée pour le secteur de l'Horeca) sera encore d'application en juin, juillet, août et septembre. Le gel de la dégressivité des allocations de chômage complet ainsi que la neutralisation de la période d'allocations d'insertion est lui aussi prolongé.

En matière d'intégration sociale, plusieurs mesures sont également prolongées, a indiqué la ministre de l'Intégration sociale, Karin Lalieux. Il en va ainsi du renforcement de l'accompagnement, par les CPAS, des jeunes et étudiants bénéficiaires du revenu d'intégration, de la subvention prévue pour le suivi des Projets individualisé d'intégration sociale (PIIS) qui sera doublée jusqu'à la fin du mois de septembre, du soutien aux CPAS via l'augmentation de 15% de la prise en charge par l'État du taux de remboursement du montant d'intégration et de l'octroi de 50 euros supplémentaires par mois à tous les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, de l'allocation de remplacement de revenus et de la Grapa.

Ces mesures avaient déjà été prolongées jusqu'au 30 juin mais, comme la reprise économique est toujours incertaine, une nouvelle prolongation a été décidée. Le gouvernement espère qu'il s'agit de la dernière prolongation de cette ampleur et qu'à partir du 1er octobre, il pourra passer à des mesures exceptionnelles et de relance, a-t-on indiqué mardi au cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo.

La prolongation des mesures s'ajoute aux diverses mesures de relance annoncées le 21 avril, notamment la diminution de TVA dans l'Horeca, l'exemption de cotisation de vacances annuelles, le salaire le plus avantageux pris comme base de calcul du chômage, etc.