Coronavirus - Le KCE émet ses recommandations pour mieux gérer un afflux soudain de patients à l'hôpital

(Belga) Comment mieux gérer un afflux soudain de patients dans les hôpitaux? Telle est la question à laquelle le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) tente de répondre dans un rapport publié vendredi. L'analyse du fonctionnement du comité mis en place en mars pour créer des capacités hospitalières supplémentaires lui a permis d'émettre une série de recommandations, comme la pérennisation de ce comité, en y incluant des représentants du terrain.

Lorsque la première vague de l'épidémie de Covid-19 a déferlé sur la Belgique, des capacités supplémentaires dans les hôpitaux ont dû être créées, rappelle le KCE. C'est ainsi qu'est né en mars, à l'initiative des autorités de santé et d'experts du terrain, le comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) pour surveiller le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux et le nombre de patients atteints du Covid-19, et conseiller le Risk Management Group (RMG). En juin, le KCE a été chargé d'évaluer le fonctionnement de ce comité et les mesures qu'il a prises. Le rapport publié vendredi porte dès lors sur cette première vague. Le KCE relève que le comité a rapidement pris une série de mesures radicales, comme le report des soins non-urgents et que "les hôpitaux ont trouvé les mesures claires mais parfois peu réalisables". L'autorité du comité a été bien acceptée et les établissements hospitaliers "ont réagi de manière très professionnelle, dans un bel esprit de solidarité". Un point noir toutefois: le statut juridique du comité et de ses mesures, peu clair. Le centre d'expertises recommande dès lors qu'un cadre légal permanent soit institué pour rendre les plans de répartition "immédiatement contraignants en cas de crises futures". Le centre recommande de pérenniser l'existence de ce comité, en y intégrant des représentants du terrain, comme des infirmiers et médecins hospitaliers. Il faudrait également qu'il puisse faire appel à des compétences supplémentaires, comme celles des patients ou éthiciens. Le centre relève par ailleurs que le "déploiement de personnel supplémentaire a été abandonné aux hôpitaux eux-mêmes", soulignant un "effort historique" de leur part. Le KCE estime qu'un rôle de coordination plus important devrait être assumé par les autorités. Il recommande aussi que des budgets supplémentaires soient utilisés pour améliorer la situation sur le terrain, par exemple en diminuant le nombre de patients par infirmier. Enfin, le KCE préconise un renfort des collaborations au sein des réseaux hospitaliers, la mise sur pied d'un système national de collecte de données pour les soins intensifs, ainsi que l'ajout d'un volet "pandémie" aux plans d'urgence hospitaliers des établissements. (Belga)