Le Maroc suspend ses vols à destination et en provenance de Belgique à partir de mardi

Le ministère de la Santé du Maroc a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols de passagers à destination et en provenance de la Belgique à partir de minuit dans la nuit de lundi à mardi, indique lundi le SPF Affaires étrangères sur son site internet. Plus de 50 vols par semaine font le trajet entre les deux pays.



Le Maroc est en état d'urgence sanitaire depuis le 20 mars dernier, et ce au moins jusqu'au 10 mars 2021, précisent les Affaires étrangères.