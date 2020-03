Coronavirus: le ministre donne des informations sur le rapatriement des Belges encore bloqués à l'étranger

(c) AFP

Le Ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin a communiqué cet après-midi sur l’évolution quotidienne de la situation des Belges à l’étranger qui sont immobilisés suite aux mesures de confinement prises un peu partout aux quatre coins du monde.

Les mesures de confinement et de restrictions des déplacements prises dans une multitude de pays pour lutter contre la pandémie de coronavirus CoVid-19 a immobilisé de nombreux Belges présents dans ces pays et qui veulent rentrer en Belgique. Dès lors, des opérations de rapatriement ont été menées et continuent à l'être.

Encore 17.000 Belges en difficulté dans un pays étranger

"En moins d’une semaine, le nombre de Belges inscrits sur la plateforme Travellers-online (NDLR: un site internet des Affaires étrangères qui permet à la Belgique de connaître des Belges en situation difficile dans un pays étranger) a diminué de 10.000 unités. Ils sont aujourd’hui 17.000 à être inscrits. Notre priorité est d’essayer de trouver pour chacun d’entre eux une solution", a informé le ministre. Plusieurs pays – comme la Turquie – continuent à être desservis par des vols commerciaux, ce qui permet aux voyageurs belges de graduellement prendre le chemin du retour.

Déjà 20 vols de rapatriement effectués

A ce jour, la Belgique a organisé 20 vols de rapatriement:

- 7 vols ont été effectués vers le Maroc (4 sur Marrakech et 3 sur Agadir, les principales zones touristiques du pays)

- 2 vols sur Enfidah (Hammamet) en Tunisie

- 6 vols sur Tenerife

- 2 sur Las Palmas aux Iles Canaries

- 2 vols vers le Sénégal et 1 vers la Gambie

- 1 vol vers l’Egypte.

Dans les jours à venir, des vols sont prévus vers la République Démocratique du Conco (RDC).

Des rapatriements depuis l’Amérique latine et du Sud et l’Asie sont aussi envisagés, a précisé le ministre.

Coronavirus au Maroc: compliqué pour les personnes qui ont la nationalité marocaine ou qui sont belgo-marocains



1.081 personnes ont déjà pu rejoindre la Belgique grâce à plusieurs vols de rapatriement.

"Mais depuis plusieurs jours malheureusement, la situation se complique. Le Maroc a en effet fermé son espace aérien et nos concitoyens qui ont aussi la nationalité marocaine ne sont plus autorisés à quitter le Maroc", a informé le ministre

A ce jour 500 personnes, actuellement au Maroc, ont émis le souhait de rentrer en Belgique. Parmi celles-ci 90 sont de nationalité belge sans double nationalité.

"Plusieurs Belgo-Marocains déplorent le fait de ne pas pouvoir revenir en Belgique. Cette impossibilité relève d’une décision du gouvernement marocain", a précisé le ministre des Affaires étrangères.

Un numéro de téléphone ouvert en permanence

Le Ministre rappelle enfin que le centre de crise du SPF Affaires étrangères demeure ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au +32 (0) 2 501 4000, ou via messagerie sur notre page Facebook Diplomatie.Belgium de 7h à minuit.

