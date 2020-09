Coronavirus - Le nombre d'employés forcés de s'isoler se multiplie: à quoi avez-vous droit?

Une semaine après la rentrée, le nombre d'employés forcés de s'isoler se multiplie, parce qu'ils sont eux-mêmes malades ou parce que l'un de leur proches est infecté. Enfant, conjoint, collègue... Quelles conséquences y a-t-il sur votre travail?

Bruno-Henri Vincent, avocat spécialisé dans le droit du travail nous détaille les différents cas de figure: "Si on est en quarantaine, cela signifie que ou bien on est atteint du Covid au quel cas c'est une incapacité de travail. Dans ce cas-là, l'employeur paye le salaire garanti. Si par contre on est écarté en étant en bonne santé, on n'est pas malade. Dans ce cas-là, il faut en parler au médecin du travail. Et si le médecin du travail décide de vous écarter par précautions sanitaires pour les collègues, à ce moment-là, vous aurez accès au chômage temporaire. Puisque vous n'êtes pas malade, il n'y a pas de salaire garanti et vous n'avez pas droit à la mutuelle non plus.

L'autre possibilité, c'est le télétravail dont on parle tout le temps mais qui n'est pas possible pour tout le monde."