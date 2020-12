Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: faible hausse des nouvelles infections, faible baisse du nombre d'hospitalisations

Comme depuis quelques jours, le nombre de contaminations quotidiennes progresse encore et toujours. La moyenne des cas positifs a ainsi progressé de 9% entre le 7 et le 13 décembre par rapport à la période de sept jours précédente, pour atteindre 2.368 par jour, selon les données publiées jeudi matin par l'institut de santé publique Sciensano. Lundi et mardi, des augmentations de 3 et 6% des contaminations avaient été signalées, puis 8% mercredi.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Il est de 0,99. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à 1 et diminuer si le Rt est inférieur à 1.

TESTS

Il est à noter que le nombre de tests journaliers est de plus en plus important.

Plus de 33.400 tests ont ainsi été effectués quotidiennement durant la même période, un chiffre en hausse de 12%, avec un taux de positivité de 8,1%.

HOSPITALISATIONS

Le nombre moyen d'admissions à l'hôpital: il a diminué de 2%, à 183 hospitalisations par jour.

Nombre total de personnes hospitalisées actuellement: 2.712 (-2%). Parmi elles, 571 se trouvaient aux soins intensifs (-4%).

Sorties d'hôpital: il y en a eu 277 le 15 décembre

DÉCÈS

92 par jour en moyenne.

Ce nombre a diminué de 6,9% (là où le recul était de 12,7% dans le bilan de mercredi).