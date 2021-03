Coronavirus - Le nombre de personnes hospitalisées toujours en hausse

(Belga) Selon les chiffres mis à jour samedi matin par l'Institut de santé publique Sciensano, 2.153 personnes sont hospitalisées en raison d'une infection au coronavirus, dont 550 patients traités en soins intensifs. Le nombre d'admissions à l'hôpital est en hausse de 26% avec une moyenne de 187 chaque jour entre le 13 et le 19 mars, en comparaison avec la semaine précédente.

Entre le 10 et le 16 mars, 3.438 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour, en hausse de 36% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la crise, 827.941 cas de coronavirus ont été recensés. Le taux de positivité s'élève lui à 7,2%. Entre le 10 et le 16 mars, une moyenne de 50.800 tests ont été effectués quotidiennement, en hausse de 14% par rapport à la semaine précédente. Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus atteint par ailleurs 1,14, contre 1,16 la veille. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère. Entre le 10 et le 16 mars, plus de 23 personnes (23,6) sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, portant le bilan à 22.650 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. (Belga)