Coronavirus - Le nombre des nouveaux cas ralentit un peu

(Belga) Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Belgique s'élevait à 604 cas par jour en moyenne au cours de la période des sept jours derniers, ce qui représente une augmentation de 5% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les derniers chiffres mis à jour samedi matin par Sciensano.

La hausse du nombre de nouveaux cas semble se stabiliser depuis quelques jours et même quelque peu ralentir puisque elle était de +9% vendredi par rapport à la période de sept jours précédente, de +13% jeudi, de +12% mercredi, +11% mardi et +16% lundi. Le nombre de décès dus à la Covid-19 en Belgique s'élève désormais à 9.924, soit 8 de plus par rapport au total communiqué vendredi par Sciensano. La moyenne quotidienne des décès sur une période de sept jours est à présent de 6,4 et bondit de 96% par rapport à la semaine précédente. Au total, 77.113 contaminations au nouveau coronavirus ont été constatées en Belgique depuis le début de l'épidémie, soit 922 de plus que le total arrêté vendredi. Le nombre réel de contaminations dans notre pays est toutefois nettement plus élevé, car seuls les cas les plus graves étaient dépistés au début de l'épidémie. (Belga)