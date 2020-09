Coronavirus - Le nombre quotidien de nouvelles contaminations repart très légèrement à la hausse

(Belga) Après plusieurs jours consécutifs de baisse, la moyenne quotidienne des nouvelles contaminations est repartie très légèrement à la hausse, selon les chiffres mis à jour dimanche matin par Sciensano. Elle a augmenté de 3% durant la semaine entre le 27 août et le 2 septembre par rapport à la semaine qui précède, pour s'établir à 453,6.

Le total d'infections depuis le début de l'épidémie en Belgique est désormais de 87.825 (+651 par rapport au bilan de samedi) tandis qu'il y a actuellement 54,3 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants sur 14 jours. Fait remarquable, le nombre d'infections a augmenté au cours des sept derniers jours dans toutes les provinces, à l'exception de celle d'Anvers (570) et de la Région bruxelloise (793). Ces deux zones sont cependant toujours celles avec les chiffres les plus élevés. Les décès suivent, eux, une courbe descendante, avec une moyenne de 3,4 par jour sur la période de référence (-24%). La Belgique pleure désormais la mort de 9.906 personnes (+5 par rapport à la veille) depuis le mois de mars. Les hospitalisations baissent également. Il y en a eu 16,7 en moyenne chaque jour entre le 27 août et le 2 septembre, soit un recul de 15%. Le nombre total d'admissions est à présent de 19.087 (14 de plus que le bilan communiqué samedi matin). Comme la veille, quelque 215 patients sont hospitalisés pour le moment (+0%), dont 53 sont en soins intensifs (+2%). (Belga)