Coronavirus: le "petit conseil" d'Yves Van Laethem concernant l'usage des toilettes

Ce matin, lors de la conférence de presse du Centre de crise concernant le coronavirus, Yves Van Laethem, porte-parole, a donné un "petit conseil" d'hygiène essentiel à appliquer lorsqu'on se rend aux toilettes.

Il recommande de rabattre la planche des toilettes "avant de tirer la chasse". Et ce, pour une raison bien précise : "le virus peut aussi se trouver dans le tube digestif et donc au niveau des excréments. Au moment où on tire la chasse, on a un effet de bouillonnement qui peut éventuellement le mettre en suspension", a-t-il expliqué.

"Lavez-vous les mains"

"Ce n'est qu'un petit point, mais c'est un petit point d'hygiène qui peut être significatif. N'oubliez surtout pas, et c'est fondamental, lavez-vous les mains après avoir été aux toilettes", a-t-il également rappelé.

> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos