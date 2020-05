Coronavirus: le port du masque est obligatoire dans les aéroports

Le port du masque, ou d'une protection couvrant le nez et la bouche, est obligatoire chaque fois que l'on prend les transports en commun, et ce dès l'arrivée dans une gare, à un arrêt de bus. Il faut également porter le masque dans les aéroports et dans les écoles pour tous les élèves de plus de 12 ans, a annoncé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès à l'issue du Conseil national de Sécurité (CNS).



La question du port du masque dans les aéroports avait fait débat entre l'exploitant de l'aéroport national et le médiateur fédéral. Le Conseil national de Sécurité a donc tranché en faveur du port du masque.

