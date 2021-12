Coronavirus - Le recul des infections se confirme, le taux de reproduction repasse sous le seuil de 1

(Belga) Le recul amorcé des infections au Covid-19 et d'hospitalisations de patients contaminés se confirme à la lumière des derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés mardi matin. En outre, le taux de reproduction repasse sous le seuil de 1.

Entre le 30 novembre et le 6 décembre, il y a eu en moyenne 300 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 5% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 3.652 personnes sont hospitalisées en Belgique en raison du Covid-19 (-1%), dont 816 patients traités en soins intensifs. Entre le 27 novembre et le 3 décembre, 17.146 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit un recul de 4% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 1,9 million de cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués. Sur la période étudiée, 48,1 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+22%), portant le bilan à 27.319 morts depuis le début de la crise sanitaire en Belgique. Quelque 114.500 tests en moyenne ont également été effectués, ce qui est en léger recul (-3%) et à même donc d'influencer les autres indicateurs. Le taux de reproduction du virus repasse désormaix sous la barre de 1, pour s'établir à 0,96 (-11%). Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 2.125,6 sur 14 jours. (Belga)