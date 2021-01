Coronavirus oblige, le traditionnel Salon de l'Auto du Heysel, à Bruxelles, n'a pas lieu cette année. Les marques organisent des alternatives dans leurs concessions. Un changement d'habitude pour les consommateurs pour qui comparer les modèles semble plus difficile que d'habitude.

Paul est un passionné de voitures. Chaque année, il va au salon de l'auto pour découvrir les dernières nouveautés technologiques. Cette fois, il a décidé de faire le tour des garages. "Je suis déçu parce que je vois pas tout ce qui est les strass et les paillettes d'un salon et c'est toujours un peu amusant. Mais, par contre, ce que je trouve assez sympa, c'est de venir dans les concessions", a-t-il confié à nos journalistes Fanny Linon et Denis Caudron.

Pour pallier au manque du Salon de l'Auto, certains concessionnaires ont décidé de recréer l'ambiance dans leur garage. "On peut déguster du thé et la maison Chris Oliver est venue recréer chez nous trois espaces pour renforcer encore cet effet de salon dans le salon", a indiqué Bruno Henry, un concessionnaire.

Cette année, impossible de parcourir les différents stands du salon pour comparer les offres. Les choix se font maintenant en ligne. "C'est pratique puisque ça ne m'engage à rien sur Internet et puis on prend le temps de le faire chez soi et puis on est conseillé par après quand ils prennent contact avec nous", a notamment dit une cliente.

Dans les différents garages où nos journalistes sont allés ce dimanche matin, tous les vendeurs étaient occupés. Les clients sont bien là mais leurs habitudes ont changé. "Souvent, à cette période-ci, les gens venaient d'abord nous voir. Ensuite, ils allaient faire une visite au Salon, puis revenaient nous voir. Ici, ils raccourcissent peut-être un petit peu dans le sens où ils viennent nous voir et parfois on concrétise de suite ou sont tout de suite plus intéressés", a expliqué Stéphane Malevez, un concessionnaire.

Pour les amateurs du vrai Salon de l'Auto, rendez-vous en janvier 2022.

