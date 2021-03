Coronavirus - Le secteur de l'événementiel et les forains ont manifesté en cortège à Liège

(Belga) Plusieurs camions et camionnettes, issus du secteur de l'événementiel et du monde forain se sont rassemblés en cortège samedi après-midi dans le centre-ville de Liège, pour exprimer leur volonté de reprise et marquer le fait qu'ils n'ont plus pu exercer leur métier depuis un an en raison de la crise sanitaire. Environ 300 personnes ont suivi le cortège, selon la police de Liège.

Ils étaient une trentaine de véhicules de l'événementiel à s'être rassemblés en cortège dans le centre-ville liégeois samedi vers 14h00. Des forains, habitués de la foire d'octobre à Liège, ont également participé à l'action. Le cortège était suivi d'environ 300 personnes, selon la police liégeoise. Pour les membres du secteur, les indemnités perçues ne sont pas suffisantes: "Nous avons des charges à payer et les indemnités que nous avons reçues n'ont rien à voir avec la réalité," explique en début d'après-midi Geoffrey Scali, l'un des responsables de la manifestation. Le secteur en a marre et souhaite des perspectives de reprise plutôt que d'attendre une nouvelle aide financière de l'Etat belge: "Des indemnités on n'en veut plus, nous voulons reprendre nos activités. L'Etat a montré qu'il ne pouvait pas gérer cette crise." Une manifestation autorisée par la police de Liège, mais avec certaines conditions: "La police est conciliante, elle nous a simplement demandé qu'il n'y ait personne de visible sur les véhicules, c'est-à-dire des deejays qui seraient visibles en train de mixer, par exemple," raconte Geoffrey Scali. C'est donc de la cabine des camions que les artistes ont diffusé de la musique pour les quelques centaines de personnes venues soutenir le secteur. Le cortège a notamment emprunté le boulevard d'Avroy, le boulevard de la Sauvenière et est passé par la place Saint-Lambert, avant de revenir sur ses pas. L'action s'est terminée aux alentours de 17h00 à la gare des Guillemins, selon les organisateurs. Aucun incident n'a été signalé. D'autres rassemblements autour des lieux culturels liégeois se sont également tenus dans la Cité ardente, dans le cadre de la quatrième édition de l'action "Still standing for culture." (Belga)