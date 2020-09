Embêté, Yves Van Laethem donne "le seul point positif des chiffres du jour" (vidéo)

Le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus en Belgique continue d'augmenter fortement. Au cours des 7 derniers jours, on a compté en moyenne 978 nouvelles contaminations, rapporte Sciensano, l'institut de santé publique belge, vendredi par la voix de son porte-parole Yves Van Laethem. C'est une hausse de 74% par rapport à la semaine précédente au cours de laquelle 562 nouvelles infections étaient détectées quotidiennement.

Ensuite, Van Laethem a précisé qu'il y avait de plus en plus de tests et donc plus de cas positifs. Cependant, "l'augmentation du nombre de cas actuellement n'est pas uniquement liée au fait qu'on a une dépistage plus intensif de la population", a-t-il voulu clarifier.

Enfin, le porte-parole interfédéral Covid-19 a évoqué le taux de mortalité. Celui-ci est "stable". C'est le seul point positif du jour pour Yves Van Laethem. "Le taux de mortalité continue actuellement de fluctuer autour des 2 à 3 décès à déplorer par jour, ceci est un taux relativement stable actuellement et donc il n'y a pas encore d'impact de l'augmentation des nouvelles admissions à l'hôpital sur le taux de mortalité. C'est réellement le seul point positif des chiffres du jour".