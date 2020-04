Coronavirus - Le soleil prévu ce week-end ne change rien: il est interdit de faire du tourisme, même en Belgique

A la veille d'un week-end ensoleillé et des vacances de Pâques, les gouverneurs des provinces de Luxembourg et Flandre occidentale rappellent jeudi dans un communiqué commun à leurs citoyens de ne pas quitter leur domicile pour se rendre dans leur seconde résidence ou dans des gîtes, conformément aux mesures prises par le Conseil national de sécurité. Des amendes entre 250 et 4.000 euros seront infligées à ceux qui tenteront d'enfreindre la règle.

Afin d'endiguer la propagation du Covid-19, les déplacements touristiques et pour se rendre dans sa seconde résidence sont strictement interdits. Toutes les équipes des zones de police de la province, la police fédérale et la police de la route seront mobilisées afin d'effectuer des contrôles sur tout le territoire de la province de Luxembourg, et ce durant tout le week-end et les vacances de Pâques, peut-on lire dans le communiqué. "Le non-respect de ces mesures entrainera de lourdes sanctions, sous la forme de procès-verbaux judiciaires, allant de minimum 250 euros jusqu'à 4000 euros conformément à la circulaire émanant du Collèges des Procureurs généraux".