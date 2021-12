Face à la décision du Conseil d'Etat de suspendre la fermeture du secteur culturel, le sport francophone appelle ce mercredi à pouvoir lui aussi accueillir du public. Un appel lancé alors même que les gouvernements du pays se retrouvent en comité de concertation d'urgence pour faire marche-arrière sur la culture.

Le comité de concertation du 22 décembre avait décidé que les compétitions et entraînements sportifs professionnels et amateurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur étaient interdits au public

Si on peut regarder un concert... pourquoi pas un match de basket, de rugby, de football?

Le directeur de l'Association interfédérale du sport francophone (AISF) nous en dit plus sur la demande du secteur sportif. "Le fait de ne pas avoir de public peut représenter des pertes importantes pour le sport. On parle à peu près de 40% qui sont liés à la présence du public dans les recettes des clubs. Dès lors que la culture peut accueillir du public, on attend de la cohérence et que le sport puisse faire de même", nous a confié Serge Mathonet. "Il est évident que si on peut regarder un concert, une pièce de théâtre avec du public, pourquoi pas un match de basket, de rugby, de football?".

Comme dans la culture, des clubs de sport pourraient-ils enfreindre les mesures et accueillir des spectateurs malgré l'interdiction? Selon le directeur de l'AISF, ce n'est pas la volonté du secteur. D'autres voies que la concertation avec les autorités sont cependant envisagées. "Actuellement, nous privilégions le dialogue avec les autorités. Si nous ne sommes pas entendus, d'autres voies, éventuellement juridiques, seront étudiées", a indiqué Serge Mathonet.

Le Conseil d'Etat suspend les mesures imposées au secteur culturel

Pour rappel, le Conseil d'Etat a décidé mardi de suspendre les mesures sanitaires imposées par le comité de concertation du 22 décembre dernier au secteur culturel. La juridiction a ainsi fait droit au recours introduit en extrême urgence par un membre de Sgaranelle Production qui a prévu de jouer la revue "Demain, c'était Mieux. Non peut-être" ces 28, 29 et 30 décembre au centre culturel d'Auderghem.

Le requérant contestait l'obligation de fermeture imposée au secteur culturel lors du Codeco du 22 décembre, arguant que la mesure ne figurait pas dans les recommandations rendues la veille par le groupe d'experts GEMS. Pour lui, il s'agissait dès lors d'un excès de pouvoir et d'une mesure non-proportionnelle, ainsi qu'une atteinte au droit au travail ainsi qu'à l'accès à la culture. Une mesure d'autant plus dure à avaler qu'elle n'était pas dépourvue non plus de conséquences financières, la majorité des représentations prévues se jouant à guichets fermés. Lors d'une audience tenue ce mardi, le Conseil d'Etat a fait droit au requérant en suspendant les mesures sanitaires visant le secteur culturel. Toutes les autres mesures décidées lors du Codeco du 22 décembre restent, elles, bel et bien d'application.