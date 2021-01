Coronavirus: le variant sud-africain du Covid-19 pas (encore) identifié en Belgique, assure le virologue Steven Van Gucht

La Belgique n'a pour l'instant été confrontée à aucun cas de contamination par le variant dit sud-africain du coronavirus, qui pourrait être beaucoup plus contagieux, a indiqué mercredi le virologue Steven Van Gucht. Si quatre voyageurs de retour d'Afrique du Sud ont présenté des symptômes du Covid-19, aucun n'avait contracté cette mutation, a appris Belga à bonne source.



Ce variant découvert par des scientifiques sud-africains en décembre a suscité une inquiétude mondiale. Il serait en effet plus contagieux, à l'instar de la variante britannique. Il ne serait toutefois pas plus nocif. Une plus grande contagiosité inquiète toutefois car cela implique que le virus peut se propager plus facilement. Cela pourrait aussi entraîner un nombre élevé de tests positifs et d'admissions à l'hôpital. Point positif: selon les premières études, les vaccins développés contre le coronavirus sont bien efficaces face à ces mutations. La Belgique a craint lundi que cette variante sud-africaine eut pénétré le Plat pays. Plusieurs voyageurs de retour d'Afrique du Sud souffraient de symptômes du Covid-19. Ils ont été informés qu'ils pouvaient être des super-propagateurs et qu'ils devaient respecter une quarantaine. Les prélèvements de ces malades ont été minutieusement analysés et les résultats sont plutôt rassurants: ils n'ont pas été infectés par la mutation sud-africaine. Le virologue Steven Van Gucht, porte-parole néerlandophone Covid-19, a également confirmé qu'il n'y avait pour l'instant aucune information quant à une présence de la variante en Belgique. Il a cependant souligné qu'il serait compliqué de tenir les mutations britanniques et sud-africaines hors du pays tant que les voyages ne sont pas interdits. La variante sud-africaine est d'ailleurs déjà apparue en Allemagne et aux Pays-Bas.

