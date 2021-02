Coronavirus - Légère baisse des indicateurs

(Belga) Entre le 13 et le 19 février, 119 personnes contaminées par le coronavirus ont été admises en moyenne chaque jour à l'hôpital en Belgique, ce qui représente une diminution de 4% par rapport à la période de sept jours précédentes, selon les chiffres du bulletin épidémiologique quotidien publiés samedi par Sciensano. Le nombre de lits occupés en soins intensifs augmente lui légèrement.

Le nombre moyen d'infections au coronavirus s'élève quant à lui à 1.886 par jour sur la période du 10 au 16 février, en baisse de 5% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établit à 1.606 (-2% par rapport au vendredi 12 février), dont 313 en soins intensifs (+6%). Parmi ces derniers, 160 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 19 une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO). Les 313 lits intensifs occupés par des patients covid en date de samedi correspondent à 16% du total de lits de soins intensifs du pays. Le taux de reproduction du virus est estimé à 0,984 et celui de positivité à 5,5%. Entre le 10 et le 16 février, 280.763 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 40.109 tests (-17%). On trouve les taux de positivité les plus importants parmi les 10-19 ans (6,7%), devant les 40-64 ans (5,7%) et les 65 ans et plus (5,3% de tests positifs). Sur la même période, 39,4 décès en moyenne ont été enregistrés par jour (-5%), soit 276 décès, pour un total de 21.859 morts depuis l'apparition du nouveau coronavirus début 2020. Selon les derniers chiffres de Sciensano, 397.679 personnes en Belgique ont reçu une première dose du vaccin et 260.514 la deuxième dose. Cela correspond à une couverture vaccinale pour la première dose du vaccin de 3,46% de la population belge totale et de 2,27% pour la deuxième dose. (Belga)