Coronavirus - Les admissions et les décès poursuivent leur courbe descendante

(Belga) Les admissions et les décès poursuivaient leur courbe descendante, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi matin.

Entre le 19 et le 25 mai, il y a eu en moyenne 109,4 nouvelles admissions à l'hôpital par jour de personnes positives au Sars-CoV-2, soit une baisse de 15% par rapport à la période de référence précédente. Entre le 16 et le 22 mai, 19 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, ce qui représente une diminution conséquente de 16,4% sur une semaine. La Belgique a toutefois dû déplorer 24.873 morts depuis le début de la pandémie. Il y a eu 2.401 nouvelles contaminations en moyenne par jour sur la dernière période de sept jours, entre le 16 et le 22 mai, une hausse de 14% par rapport à la période de référence précédente à cependant nuancer par le jour férié de l'Ascension et du vendredi qui ont suivi, où moins de gens ont été testés. Le nombre moyen de vaccinations effectuées chaque jour durant cette même semaine est reparti vers le haut (+24%) avec environ 62.400 doses administrées, contre quelque 54.400 durant la période de référence précédente. Là aussi, le biais lié à l'Ascension a influencé les chiffres. On recense encore en Belgique 1.547 malades du coronavirus hospitalisés (une diminution de 12% en une semaine mais une progression comparativement aux 1.533 recensés dans le bilan de mardi), dont 531 (-11%) traités en soins intensifs pour le Covid-19. Un peu plus de 47,5% de la population adulte, soit 4.379.009 personnes, se sont vus administrer au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19, pour 18,6% des plus de 18 ans (1.716.498 personnes) désormais complètement vaccinés, via une seconde dose la plupart du temps Quelque 49.500 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement (+18%) entre le 15 et le 21 mai, pour un taux de positivité qui poursuit son recul journalier et se fixe désormais à 5,4%. Le taux de reproduction du virus est quant à lui estimé à 0,87. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, atteint 274,6 sur 14 jours (-25%). Enfin, depuis le début de la pandémie en Belgique, 1.050.677 cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués, un nombre qui sous-estime toutefois fortement la réalité, étant donné le manque de capacités de dépistage lors de la première vague de l'épidémie. (Belga)