Coronavirus: les Affaires étrangères actualisent leurs avis de voyages

Les Affaires étrangères ont mis à jour leurs avis de voyage dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Pour rappel, les pays sont classés en zones verte, orange et rouge dans le sens des départs et des retours par le Celeval. Il s'agit de la Cellule d’Évaluation composée de différents experts et présidée par le fédéral Santé Publique. Les Affaires étrangères diffusent ensuite ces avis sur leur site.

Dans les principaux changement, on notera le placement de la plupart des régions roumaines en zone rouge pour les voyages. C'est le cas aussi pour Malte. L'Espagne connaît aussi des changements. Il est toujours déconseillé de se rendre en zone orange et interdit en zone rouge. "Au retour d'une zone rouge, un test et une quarantaine de deux semaines sont obligatoires. C'est aussi recommandé au retour d'une zone orange, surtout en cas d'activités à haut risque, comme des visites familiales ou de participation à la vie nocturne", a souligné ce vendredi Frédérique Jacobs, porte-parole interfédéra Covid-19 lors de la conférence de presse sur la situation du virus en Belgique.

ZONES DANS LE SENS DES DÉPARTS

Zones en vert

Les voyages sont possibles:

Autriche

Croatie

Espagne

France

Hongrie

Italie

Liechtenstein

Pologne

Portugal

République tchèque

Slovaquie

Suisse

Zones en orange

Les voyages sont possibles sous conditions :

Allemagne (quarantaine)

Chypre (test obligatoire)

Estonie (quarantaine)

Grèce (test obligatoire)

Irlande (quarantaine)

Islande (test obligatoire ou quarantaine)

Lettonie (quarantaine)

Norvège (quarantaine)

?Pays-Bas (quarantaine)

Royaume-Uni (quarantaine)

Slovénie (quarantaine)

Vigilance accrue pour :

Andorre

Autriche: le Land de Haute-Autriche et le Land de Vienne

Bulgarie: régions du Nord-ouest, Nord-central, Sud-est, Sud-central

Croatie: provinces de Osijek-Baranja, Split-Dalmatie, de Zagreb, de Brod-Posavina et de Vukovar-Syrmie

Espagne: communauté autonome de Madrid ; communauté autonome de Cantabrie ; communauté autonome de Valence ; provinces de Gérone et de Tarragone (communauté autonome de Catalogne); provinces d’Álava et de Guipuscoa (communauté autonome du Pays basque); communauté autonome de La Rioja; provinces de Burgos, Salamanque, Ségovie et Valladolid (communauté autonome de Castilla y Leon); provinces de Ciudad Real, Guadalajara et Tolède (communauté autonome de Castilla-La Mancha); communauté autonome de Murcie; provinces d’Almeria, Cordoue et Malaga (communauté autonome d’Andalousie) ; Îles Baléares ; Melilla

France: Région Île de France, département du Nord, département du Loiret ; départements de Meurthe-et-Moselle et Moselle, départements de la Sarthe, de la Mayenne et de Loire-Atlantique, département Ille-et-Vilaine, départements du Gard et Hérault, département de Haute-Garonne, départements de Ain, Rhône, Loire et Haute-Savoie, départements des Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse et Bouches-du-Rhône

Luxembourg

Monaco

Pays-Bas: provinces de Zélande, de Hollande-Méridionale, de Hollande-Septentrionale, Utrecht, Brabant-Septentrional et Flevoland

Pologne: provinces de Petite-Pologne, Grande-Pologne, Silésie, Opole, Lódz, Basses-Carpates, Mazovie et région de Varsovie

Portugal: Région métropolitaine de Lisbonne

République tchèque: régions de Prague, Bohême-Centrale, Sud-est, Sud-ouest et Moravie-Silésie

Roumanie: région Ouest

Slovaquie: région de Slovaquie occidentale

Slovénie: région de Slovénie orientale

Suède

Suisse: cantons de Genève, Vaud, Bâle-Ville, Zürich, Glaris, Lucerne, Schwytz, Zoug et Schaffhouse

Zones en rouge

Les voyages ne sont pas possibles ou pas autorisés :

Bulgarie: régions du Nord-est, Sud-ouest

Danemark

Espagne: Communauté autonome d’Aragon ; communauté autonome de Navarre; province de Barcelone et province de Lleida (communauté autonome de Catalogne); province de Biscaye (communauté autonome du Pays basque) ; province de Soria (communauté autonome de Castilla y Leon); villes d'Aranda de Duero (province de Burgos), Iscar et Pedrajas de San Esteban (province de Valladolid)

Finlande

Lituanie

Malte

Roumanie: régions de Bucarest-Ilfov, du Centre, Nord-ouest, Nord-est, Sud-est, de Sud-Munténie et de Sud-ouest Olténie

Royaume-Uni: Leicester, Aberdeen

ZONES DANS LE SENS DES RETOURS

A partir du premier août, chaque personne qui rentre en Belgique depuis l’étranger ou qui désire séjourner plus de 48 heures en Belgique devra remplir un formulaire d’identification (Passenger Locator Form). Cliquez ici pour remplir le formulaire.

Zones en rouge

Quarantaine (la quarantaine et le dépistage sont de la responsabilité des communautés et régions) et dépistage obligatoires au retour de:

Tous les pays en dehors de l'UE et la zone Schengen

Bulgarie: régions du Nord-est, Sud-ouest

Espagne: Communauté autonome d’Aragon ; communauté autonome de Navarre; province de Barcelone et province de Lleida (communauté autonome de Catalogne) ; province de Biscaye (communauté autonome du Pays basque) ; province de Soria (communauté autonome de Castilla y Leon)

Malte

Roumanie: régions de Bucarest-Ilfov, du Centre, Nord-ouest, Nord-est, Sud-est, de Sud-Munténie et de Sud-ouest Olténie

Royaume-Uni: Leicester

Zones en orange

Quarantaine (la quarantaine et le dépistage sont de la responsabilité des communautés et régions) et dépistage recommandés au retour de:

Allemagne: régions de Basse-Bavière, Hambourg, Düsseldorf et d’Arensberg

Andorre

Autriche: le Land de Haute-Autriche et le Land de Vienne

Bulgarie: régions du Nord-ouest, Nord-central, Sud-est, Sud-central

Croatie: provinces de Osijek-Baranja, Split-Dalmatie, de Zagreb, de Brod-Posavina et de Vukovar-Syrmie

Danemark

Espagne: Communauté autonome de Madrid ; communauté autonome de Cantabrie ; communauté autonome de Valence ; provinces de Gérone et de Tarragone (communauté autonome de Catalogne); provinces d’Álava et de Guipuscoa (communauté autonome du Pays basque); communauté autonome de La Rioja; provinces de Burgos, Salamanque, Ségovie et Valladolid (communauté autonome de Castilla y Leon); provinces de Ciudad Real, Guadalajara et Tolède (communauté autonome de Castilla-La Mancha); communauté autonome de Murcie; provinces d’Almeria, Cordoue et Malaga (communauté autonome d’Andalousie) ; Îles Baléares ; Melilla

France: Région Île de France, département du Nord, département du Loiret ; départements de Meurthe-et-Moselle et Moselle, départements de la Sarthe, de la Mayenne et de Loire-Atlantique, département Ille-et-Vilaine, départements du Gard et Hérault, département de Haute-Garonne, départements de Ain, Rhône, Loire et Haute-Savoie, départements des Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse et Bouches-du-Rhône

Islande

Luxembourg

Monaco

Norvège: Oslo et province de Viken

Pays-Bas: provinces de Zélande, de Hollande-Méridionale, de Hollande-Septentrionale, Utrecht, Brabant-Septentrional et Flevoland

Pologne: provinces de Petite-Pologne, Grande-Pologne, Silésie, Opole, Lódz, Basses-Carpates, Mazovie et région de Varsovie

Portugal: Région métropolitaine de Lisbonne

République tchèque: régions de Prague, Bohême-Centrale, Sud-est, Sud-ouest et Moravie-Silésie

Roumanie: région Ouest

Royaume-Uni: East Midlands, North East, North West et North Eastern Scotland

Slovaquie: région de Slovaquie occidentale

Slovénie: région de Slovénie orientale

Suède

Suisse: cantons de Genève, Vaud, Bâle-Ville, Zürich, Glaris, Lucerne, Schwytz, Zoug et Schaffhouse

Zones en vert

Les autres zones au sein de l’UE, de la zone Schengen et du Royaume-Uni.