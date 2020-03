Coronavirus: les Affaires étrangères belges déconseillent désormais de voyager en Italie

Les Affaires étrangères ont adapté dimanche leur avis de voyage pour l'Italie après l'annonce de nouvelles mesures prises par le gouvernement italien.

Seize provinces du nord de l'Italie ont été placées en quarantaine dimanche et ce jusqu'au 3 avril au moins. Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, a annoncé la signature d'un décret qui limite notamment les déplacements pour entrer et sortir d'une vaste zone dans le nord de l'Italie, allant de Milan, capitale économique du pays, à Venise, haut lieu du tourisme mondial.

Les déplacements dans cette zone devront en outre être limités à "des impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé". Toutes les manifestations culturelles, sportives ou religieuses sont interdites, et les discothèques, cinémas, théâtres, pubs, écoles de danse et autres lieux similaires devront également fermer leurs portes jusqu'au 3 avril.

Au vu de ces nouvelles mesures, le gouvernement belge a adapté son avis sur son site et déconseille désormais les voyages "non essentiels" en Italie. Par ailleurs, en ce qui concerne les voyages scolaires, les Affaires étrangères belges écrivent: "Suite à la décision des autorités italiennes de déconseiller les voyages scolaires dans le pays, il est recommandé aux écoles belges de reporter jusqu’à nouvel ordre les voyages scolaires prévus vers l’Italie".





Pour le moment, Brussels Airlines n'annule pas ses vols vers l'Italie

Les deux vols aller-retour prévus par Brussels Airlines ce dimanche pour Milan et Venise seront bien assurés, a indiqué la porte-parole de la compagnie aérienne Wencke Lemmes. Seize provinces du nord de l'Italie ont été placées en quarantaine dimanche, jusqu'au 3 avril au moins, et ce afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus. "Nous suivons la situation de très près. Nous n'avons reçu aucune instruction pour des annulations pour l'instant", a-t-elle précisé. Il n'a pas non plus été communiqué par les autorités que ces deux aéroports italiens fermeraient leurs portes. Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien, a annoncé la signature d'un décret qui limite notamment les déplacements pour entrer et sortir d'une vaste zone dans le nord de l'Italie, allant de Milan, capitale économique du pays, à Venise, haut lieu du tourisme mondial. Les déplacements dans cette zone devront en outre être limités à "des impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé".