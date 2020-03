Coronavirus: les Affaires étrangères déconseillent désormais les voyages non essentiels vers Madrid et le Pays basque

Les Affaires étrangères belges déconseillent désormais les voyages non essentiels vers Madrid et le pays basque, se rangeant derrière les recommandations des autorités locales. L'Espagne vient de passer la barre des 2.000 personnes infectées. Le pays compte désormais 48 morts.

La plupart des victimes se trouvent dans la région autonome de Madrid, et la Communauté autonome du Pays basque (Vitoria) est également une importante source d'infection, précisent les Affaires étrangères. "Les autorités régionales de ces deux régions les plus touchées ont pris différentes mesures (dont la fermeture de toutes les écoles et universités, la fermeture des centres de soins pour personnes âgées et l'interdiction des réunions de plus de 1 000 personnes). Ces autorités régionales ont également recommandé de reporter toutes les réunions et conférences non urgentes, et de ne pas voyager si cela n'est pas nécessaire".